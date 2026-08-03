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Татар-информ

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ISU предоставил нейтральный статус еще двум российским фигуристам

ISU предоставил нейтральный статус еще двум российским фигуристам

Фото: скриншот видео Первый канал Международный союз конькобежцев (ISU) одобрил заявку российских спортсменов Таисии Гусевой и Даниила Овчинникова на участие в соревнованиях в нейтральном статусе, сообщает организация.

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