Липецкая прокуратура судится с подрядчиком из-за 3,5 млн рублей

Липецкая прокуратура попробует взыскать с недобросовестного столичного подрядчика 3,5 млн рублей. Иск поступил в Арбитражный суд Липецкой области к московскому ООО «Мостоотряд-13», которое систематически не выполняло работу на объекте и было внесено в региональный реестр недобросовестных подрядчиков.