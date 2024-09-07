Липецкая прокуратура судится с подрядчиком из-за 3,5 млн рублей

Липецкая прокуратура попробует взыскать с недобросовестного столичного подрядчика 3,5 млн рублей. Иск поступил в Арбитражный суд Липецкой области к московскому ООО «Мостоотряд-13», которое систематически не выполняло работу на объекте и было внесено в региональный реестр недобросовестных подрядчиков.
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