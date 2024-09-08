Екатерина Волкова разъехалась со своими детьми

Актриса Екатерина Волкова объяснила, почему не хочет жить с детьми-подростками. Актриса Екатерина Волкова призналась, что устала жить в 4-комнатной квартире вместе со своими подростками: 17-летним Богданом и 16-летней Сашей.
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