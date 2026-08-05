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Хаби Алонсо объяснил отсутствие Палмера и Колвилла в матче с «Ювентусом» и прокомментировал возвращение Мудрика

Хаби Алонсо объяснил отсутствие Палмера и Колвилла в матче с «Ювентусом» и прокомментировал возвращение Мудрика

Главный тренер «Челси» Хаби Алонсо после поражения от «Ювентуса» (0:1) в товарищеском матче объяснил, почему в игре не приняли участие Коул Палмер и Леви Колвилл, а также прокомментировал появление на поле Михаила Мудрика.

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