Хаби Алонсо объяснил отсутствие Палмера и Колвилла в матче с «Ювентусом» и прокомментировал возвращение Мудрика

Главный тренер «Челси» Хаби Алонсо после поражения от «Ювентуса» (0:1) в товарищеском матче объяснил, почему в игре не приняли участие Коул Палмер и Леви Колвилл, а также прокомментировал появление на поле Михаила Мудрика.