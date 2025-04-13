Литейный завод ЛИТМАШ, расположенный в городе Шуя Ивановской области, представляет собой высокотехнологичное предприятие, специализирующееся на производстве отливок различной номенклатуры из чугуна, стали и цветных металлов.
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