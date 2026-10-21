МЕЛИТОПОЛЬ, 21 октября. /ТАСС/. Опыт работы с беспилотниками, который бойцы ВС РФ приобретают в ходе специальной военной операции, очень пригодится в гражданской жизни, в том числе для съемки.
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