Зомбируют и вызывают радиацию: 8 фактов о грибах, которые вызывают шок

Обильные осадки и прохлада создали условия для активного роста грибов во многих регионах России. Биолог Мария Комбарова рассказала, как воздействует на грибы радиация и ультрафиолет, какие виды умеют охотиться и рыбачить, могут ли они превратить живых существ в зомби, действительно ли некоторые их представители умеют «ходить» и какие грибы особенно богаты витаминами и минералами.
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