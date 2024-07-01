Зомбируют и вызывают радиацию: 8 фактов о грибах, которые вызывают шок

Обильные осадки и прохлада создали условия для активного роста грибов во многих регионах России. Биолог Мария Комбарова рассказала, как воздействует на грибы радиация и ультрафиолет, какие виды умеют охотиться и рыбачить, могут ли они превратить живых существ в зомби, действительно ли некоторые их представители умеют «ходить» и какие грибы особенно богаты витаминами и минералами.