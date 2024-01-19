Грузооборот морских портов Астрахань и Оля стал рекордным за последние 10 лет

Об этом астраханский губернатор Игорь Бабушкин сообщил помощнику президента России Игорю Левитину во время видеоконференции, посвящённой перспективам развития транскаспийского и волжского маршрутов МТК «Север-Юг».
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