Ириска осталась без собачьего "Оскара", потому что она из России

Собаке-актрисе Ириске запретили участвовать в "Оскаре" для четвероногих. Сначала проблем не было, однако спустя некоторое время организаторы европейского киноконкурса сообщили хозяйке, что не могут допустить её любимицу до участия "из-за ситуации в мире".