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Politico: Латвия и Литва заблокировали принятие новых антироссийских санкций ЕС

Politico: Латвия и Литва заблокировали принятие новых антироссийских санкций ЕС

Новый пакет санкций против России не согласовали в Европейском союзе 6 декабря в связи с несогласием представителей Латвии и Литвы с продлением действий юридических оговорок, позволяющих фирмам из западных стран продолжать работу в России, несмотря на ограничительные меры.

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