Как преображается здание филармонии в Симферополе

В Симферополе завершили реставрацию фасада здания Крымской государственной филармонии. Готовность объекта уже составляет 90% — сейчас специалисты работают над внутренней частью здания, передаёт телеканал«Миллет».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- На «Госуслугах» з...
- Кравцов: в детски...
- "Голос каждого им...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым