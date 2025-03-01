ИЗВЕСТИЯ/Сергей Венявский После того, как на Запорожской АЭС прошла ротация наблюдателей МАГАТЭ, политолог Инна Литвиненко и доцент Финансового университета при правительстве России Игорь Семеновский заявили РЕН ТВ, что ее удалось организовать лишь благодаря Москве, так как киевский режим продолжает обстреливать ЗАЭС, несмотря на просьбы агентства.