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Как учёные заперли свет и не сошли с ума: сингулярность, которую не ждал даже Стивен Хокинг

Как учёные заперли свет и не сошли с ума: сингулярность, которую не ждал даже Стивен Хокинг

Помните фразу «это физика, её не обманешь»? А вот учёные из ИТМО с зарубежными коллегами обманули. Они создали сингулярность, которая не разрушает мир, а спасает его: ловит вирусы, ускоряет интернет и следит за чёрными дырами.

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