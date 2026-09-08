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«Брюгге» — «Астон Вилла»: прямая трансляция, где смотреть

Сегодня, 8 сентября, «Брюгге» на своем поле примет «Астон Вилла» в матче 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

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