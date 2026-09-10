Наше Бескудниково
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Наше Бескудниково

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Школа «Бескудниково» вошла в число 300 лучших школ Москвы

В школе «Бескудниково» состоялся традиционный педагогический совет. Это была невероятно продуктивная и вдохновляющая встреча, на которой коллектив подвёл итоги прошедшего года и наметил амбициозные планы на будущее.

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