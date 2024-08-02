Родителей обяжут поддерживать детей до 23 лет: в Госдуму внесен новый законопроект

Депутаты ЛДПР представили в Государственной думе РФ законопроект, который предполагает, что родители обязаны материально поддерживать своих детей до достижения 23-летнего возраста в период их обучения на дневной форме.
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