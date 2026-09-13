В школах увеличили количество часов на начальную военную подготовку

Министерство просвещения в школах увеличило количество часов на начальную военную подготовку. / Источник: Андрей Репин © ИА REGNUMПо информации главы ведомства Сергея Кравцова, с этого учебного года на начальную подготовку отводится 50% от курса «Основы безопасности и защиты Родины».