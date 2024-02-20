Когда Termoelectrica уменьшит тариф на тепло

Компания "Термоэлектрика" предложит уменьшить тариф на тепло в Кишиневе, если снизят тариф на газ. Об этом заявил временный директор "Термоэлектрики" Юрий Разлован в программе "Территория свободы с Лилией Бураковской".
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии