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Специалисты РХБ защиты ЗВО в Москве и Московской области провели дезинфекцию территории воинских частей

Специалисты РХБ защиты ЗВО в Москве и Московской области провели дезинфекцию территории воинских частей

Всего к мероприятиям по дезинфекции было привлечено порядка 400 военнослужащих и задействовано 10 единиц специальной техники РХБ защиты танкового объединения ЗВО.

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