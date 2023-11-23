“Обычная молодящаяся старушка в парике”, – Алла Пугачева страдает на Кипре из-за отсутствия внимания

Алла Пугачева, известная российская певица и народная артистка Советского Союза, в настоящее время проживает на Кипре вместе с детьми Лизой и Гарри, а также своим пятым мужем, который является иностранным агентом.
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