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«Герани» вновь расцвели над Украиной: поражены аэродром и подстанции

«Герани» вновь расцвели над Украиной: поражены аэродром и подстанции

Россия перешла к фактически ежедневным массовым ударам беспилотниками по тыловым объектам Украины Вместе с тем, как сообщают Воздушные силы ВСУ, по Сумской области, ставшей базой для вторжения на Курщину, ночь ударили управляемыми авиабомбами, передает корреспондент «ПолитНавигатора», На Сумщине были поражены объекты энергетики, в результате чего в регионе начались внеплановые отключения света.

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