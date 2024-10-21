Пресс-служба Министерства Обороны Российской Федерации проинформировала о том, что подразделение десанта Армии России успешно разгромило отряд боевиков ВС киевского режима, который ранее создал укреплённый район неподалёку от границы.
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