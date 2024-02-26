Кабмине увеличит число целевых мест в вузах в новом учебном году

Планируют выделить 145 тысяч целевых мест — это на 6% выше предыдущих показателей. При этом отмечается, что на наиболее востребованные специальности, вроде «Специальные радиотехнические системы» и «Проектирование авиационных и ракетных двигателей» мест увеличил на 70% от общего числа.