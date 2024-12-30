Прокурор Вашингтона Мэттью Грэйвс ушел в отставку перед инаугурацией Трампа

Мэттью Грэйвс, прокурор округа Колумбия, уходит в отставку перед инаугурацией Дональда Трампа. Это связано с его участием в расследовании штурма Капитолия 6 января 2021 года, когда сторонники Трампа пытались помешать утверждению выборов.