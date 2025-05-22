Модель Сью Шторм в Marvel Rivals попросили сохранить попу белой для будущих сканированийСтримерша и косплеерша Aruuu в своём Twitter (X) рассказала необычную историю о работе над Marvel Rivals – командным шутером NetEase и Marvel Games.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)