В Тамбове "Nissan" столкнулся с мопедом

В Тамбове в ДТП пострадал водитель мопеда. Авария случилась вечером 12 августа на улице Гастелло. Как сообщает региональная Госавтоинспекция, 55-летний водитель автомобиля "Nissan Qashqai" разворачивался вне перекрестка и не пропустил движущийся со встречного направления мопед "MotoLand Alpha" под управлением 18-летнего молодого человека.