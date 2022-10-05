НАСА заявило о желании продлить программу перекрестных полетов с Россией

Представитель НАСА Монталбано: США планируют продлить программу перекрестных полетов с РФ Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического Представитель НАСА Монталбано: США планируют продлить программу перекрестных полетов с РФ Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) желает продлить программу перекрестных полетов с Россией, заявил руководитель американской программы Международной космической станции (МКС) Джоэл Монталбано, пишет ТАСС.