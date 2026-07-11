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Захарова: Россия сожалеет о молчании Сербии на антироссийские выпады Рады

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о сожалении в связи с отсутствием реакции сербских организаторов на антироссийские выпады председателя Верховной рады Украины Руслана Стефанчука.

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