АвтоВАЗ готовит абсолютно новую версию «Весты»

На автомобильном заводе АвтоВАЗ проходит подготовка к запуску в производства автомобиля LADA Vesta с китайской шестиступенчатой механической трансмиссией, сборка которого будет налажена в тестовом режиме.
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