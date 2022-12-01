Усиленная группировка энергетиков «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» продолжит работы до полного приведения сетей в нормативное состояние

30 ноября генеральный директор «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский на территории Богородского района электрических сетей «Нижновэнерго» провел заседание Штаба по восстановлению энергоснабжения в наиболее пострадавших от стихии муниципальных районах Нижегородской области: Вачский, Сосновский, Павловский, Богородский, Дальнеконстантиновский, Кстовский, Большемурашкинский, Пильнинский, Сергачский, Краснооктябрьский.