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Проект ВсеоДоме.РФ представляет конкурс «Русский Стиль в современном интерьере»

Проект ВсеоДоме.РФ представляет конкурс «Русский Стиль в современном интерьере»

Проект ВсеоДоме.РФ представляет конкурс «Русский Стиль в современном интерьере» К участию в конкурсе приглашаются профессиональные или начинающие архитекторы, дизайнеры интерьера, декораторы, 3d визуализаторы, фотографы, студенты профильных вузов или школ дизайна, все заинтересованные в участии специалисты творческих профессий.

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