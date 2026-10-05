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Артисту нужна известность. Как создать личный бред?

Артисту нужна известность. Как создать личный бред?

Музыка стала настолько популярной сферой деятельность, в которой теперь пытаются реализовать себя специалисты абсолютно разных областей - блогеры, актеры, телеведущие.

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