Артисту нужна известность. Как создать личный бред?

Музыка стала настолько популярной сферой деятельность, в которой теперь пытаются реализовать себя специалисты абсолютно разных областей - блогеры, актеры, телеведущие.
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