США отправили России несколько недружественных сигналов по Украине

Только новостиПолитикаСША отправили России несколько недружественных сигналов по Украине К визиту Владимира Зеленского в США было приурочено подписание соглашения о сотрудничестве Минобороны Украины и Пентагона.Вернуться к статье87НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьВиктор ВасиленкоАмеры продолжат вооружать и натаскивают укро фашистского зверя ....Евгений АйоллоЗверя? Зверёныша... вроде крысы...СКСергей Ковалевглупо было бы думать иначе...Андрей ShcarapovВсе показуха для Зеленского, не будет продвижения НАТО в Украину, США понимают что это красная черта и её пересекать не стоит. Автор статьи утрировал с названием.Vladimir LioubimcevСША не привыкать пересекать "красную черту". Они всегда и везде это делают. И что будет? Наши в очередной раз "озаботятся", на том и заглохнут... ОНИ ЖЕ "не вмешиваются в дела других стран"!! А то, что эти "другие страны" - сфера именно наших интересов - кого это волнует? На кого работают и те, и наши, не задумывались? Не на одного ли хозяина?БОБорис ОсиповРезерв ВСУVladimir LioubimcevДа, США нужна реальная война между Россией и Украиной. Даже без очевидного исхода в пользу Украины. А только с целью, чтобы разделить народы кровью, как это сделали с Грузией. ВОТ последствия подлого развала СССР. И так, будут по очереди себя вести ВСЕ бывшие "союзные республики" в отношении России. Это следует ожидать в ближайшие десятилетия.... БУДЬ ВЫ ПРОКЛЯТЫ, кто развалил СОЮЗ!!!. До последнего колена!!!РОРафаэль ОсэлэдкоВ этой ситуации надо действовать на упреждение.Жидобандеровцев и стадо халуйской соросятни пора уже гнать в шею не дожидаясь полного развала ими Украины.Комментировать
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