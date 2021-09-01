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США отправили России несколько недружественных сигналов по Украине

США отправили России несколько недружественных сигналов по Украине

К визиту Владимира Зеленского в США было приурочено подписание соглашения о сотрудничестве Минобороны Украины и Пентагона.

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Виктор Василенко
Амеры продолжат вооружать и натаскивают укро фашистского зверя ....
Евгений Айолло
Зверя? Зверёныша... вроде крысы...
Сергей Ковалев
глупо было бы думать иначе...
Андрей Shcarapov
Все показуха для Зеленского, не будет продвижения НАТО в Украину, США понимают что это красная черта и её пересекать не стоит. Автор статьи утрировал с названием.
Vladimir Lioubimcev
США не привыкать пересекать "красную черту". Они всегда и везде это делают. И что будет? Наши в очередной раз "озаботятся", на том и заглохнут... ОНИ ЖЕ "не вмешиваются в дела других стран"!! А то, что эти "другие страны" - сфера именно наших интересов - кого это волнует? На кого работают и те, и наши, не задумывались? Не на одного ли хозяина?
Борис Осипов
Резерв ВСУ
Vladimir Lioubimcev
Да, США нужна реальная война между Россией и Украиной. Даже без очевидного исхода в пользу Украины. А только с целью, чтобы разделить народы кровью, как это сделали с Грузией. ВОТ последствия подлого развала СССР. И так, будут по очереди себя вести ВСЕ бывшие "союзные республики" в отношении России. Это следует ожидать в ближайшие десятилетия.... БУДЬ ВЫ ПРОКЛЯТЫ, кто развалил СОЮЗ!!!. До последнего колена!!!
Рафаэль Осэлэдко
В этой ситуации надо действовать на упреждение.Жидобандеровцев и стадо халуйской соросятни пора уже гнать в шею не дожидаясь полного развала ими Украины.

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