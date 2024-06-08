Александр Цыбульский поздравил работников социальной сферы с профессиональным праздником

Уважаемые работники и ветераны социальной сферы! Дорогие жители Архангельской области!Сегодня мы говорим слова благодарности всем, кто своим душевным теплом и сердечным участием поддерживает жителей региона, оказавшихся в непростой жизненной ситуации, старшее поколение, детей, людей с инвалидностью.