Россиянам назвали способ борьбы с постковидным синдромом

Эксперт в сфере неврологии сети клиник «Атлас» Игорь Мацокин сообщил, что для борьбы с высоким уровнем утомляемостью, проблемами с памятью и «туманом в голове» после заражения коронавирусной инфекцией организму необходимы физические нагрузки.