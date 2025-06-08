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Москва готовит «многоцелевой» ответ после атаки ВСУ на аэродромы России

Москва готовит «многоцелевой» ответ после атаки ВСУ на аэродромы России

Москва ещё не завершила ответ на нападение ВСУ на российские аэродромы. Ожидается многоцелевой удар с использованием БПЛА и ракет.

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