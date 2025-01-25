Медвежий угол
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Медвежий угол

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Халявный свет из России для майнинга, изгнание наших военных и передача пляжей США под курорты – о чем мечтает Абхазия перед выборами

Халявный свет из России для майнинга, изгнание наших военных и передача пляжей США под курорты – о чем мечтает Абхазия перед выборами

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Комментарии
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W
Walery
А что... отдать абхазов Грузии, при этом найти общий язык и оговорить условия удовлетворяющие и РФ.., и Грузию!  Главное там не должно быть НАТО даже близко.
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6 час.
Tania Еременко
Глупые, необразованные, ленивые халявщики, как укры, мечтающие о кружевных трусиках... Так и эти ... кому бы продаться повыгоднее. Я за то. чтобы грузины привели их к порядку - самим не стоит марать руки. Не нужна нам Абхазия, а если нужна, то без абхазов. Стлина на них нет. Абреки продажные, прости Господи.
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5 час.
Гулька
Убрать срочно подачу бесплатного электричества, забрать пенсии и подарить Грузии!
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1 час.

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