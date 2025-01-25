Халявный свет из России для майнинга, изгнание наших военных и передача пляжей США под курорты – о чем мечтает Абхазия перед выборами

А что... отдать абхазов Грузии, при этом найти общий язык и оговорить условия удовлетворяющие и РФ.., и Грузию! Главное там не должно быть НАТО даже близко.

Tania Еременко

Глупые, необразованные, ленивые халявщики, как укры, мечтающие о кружевных трусиках... Так и эти ... кому бы продаться повыгоднее. Я за то. чтобы грузины привели их к порядку - самим не стоит марать руки. Не нужна нам Абхазия, а если нужна, то без абхазов. Стлина на них нет. Абреки продажные, прости Господи.