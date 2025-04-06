В народном календаре 6 апреля день Артемона (не путать со сказочным героем), когда принято заниматься домашними делами — уборка, стирка, расхламление, работа с рассадой.
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В народном календаре 6 апреля день Артемона (не путать со сказочным героем), когда принято заниматься домашними делами — уборка, стирка, расхламление, работа с рассадой.