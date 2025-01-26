Светлый путь: в Москве завершаются репетиции этно-оперы «Князь Владимир»

Десять дней остается до премьеры этно-оперы «Князь Владимир». 5 и 6 февраля эпическое зрелище состоится в Государственном Кремлевском дворце, а затем переедет в Ледовый дворец, где 26 февраля постановку увидят жители и гости Санкт-Петербурга.