Компания Burger King выпустила бургер с рекордным количеством сыра

Компания Burger King в Таиланде выпустила бургер с рекордным количеством сыра. Об этом сообщает CNN. На этой неделе тайский оператор сети ресторанов быстрого питания представил так называемый "настоящий чизбургер" — булочку с 20 ломтиками сыра.