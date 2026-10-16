Когда я задумываюсь о том, какие технологии будут определять облик ближайших десятилетий, перед глазами возникает нечто гораздо более фундаментальное, чем очередной смартфон или нейросеть.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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