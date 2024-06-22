Экс-полковник США Макгрегор осудил насильственную мобилизацию украинского отца

Бывший советник Пентагона, экс-полковник США Дуглас Макгрегор в своих соцсетях высказал критику жёсткой мобилизации украинского ТЦК, увидев насильственный призыв в армию по отношению к отцу с маленьким ребенком.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии