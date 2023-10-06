Русские войска отразили атаку ВСУ на Курскую и Белгородскую области

Украинские боевики выпустили беспилотные летательные аппараты в сторону российских регионов.Пресс-служба Министерства обороны России сообщила о попытке ночной атаки на Курскую и Белгородскую области со стороны ВСУ.
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