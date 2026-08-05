Apple подготовилась к выходу новых iPhone

Корпорация Apple начала активно готовиться к выпуску новых смартфонов. Об этом сообщает Bloomberg. По данным источников агентства, явным признаком подготовки IT-гиганта к презентации устройств стала лотерея, которую компания организовала среди сотрудников своих магазинов.
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