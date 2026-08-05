Будь в курсе✴
ГлавнаяПравила
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Будь в курсе✴

37 075 подписчиков

Apple подготовилась к выходу новых iPhone

Apple подготовилась к выходу новых iPhone

Корпорация Apple начала активно готовиться к выпуску новых смартфонов. Об этом сообщает Bloomberg. По данным источников агентства, явным признаком подготовки IT-гиганта к презентации устройств стала лотерея, которую компания организовала среди сотрудников своих магазинов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии