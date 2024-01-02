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Новое открытие сибирских ученых поможет улучшит прогноз магнитных бурь

Новое открытие сибирских ученых поможет улучшит прогноз магнитных бурь

Новое открытие сибирских ученых поможет улучшит прогноз магнитных бурь Ирэн ОрлонскаяОтечественные ученые впервые в мире подробно описали процесс нагревания протуберанцев — выбросов раскаленного солнечного вещества, которые находятся вдали от поверхности Солнца.

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