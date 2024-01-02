Новое открытие сибирских ученых поможет улучшит прогноз магнитных бурь Ирэн ОрлонскаяОтечественные ученые впервые в мире подробно описали процесс нагревания протуберанцев — выбросов раскаленного солнечного вещества, которые находятся вдали от поверхности Солнца.
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