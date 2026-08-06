Роскосмос ввел в эксплуатацию новейший метеорологический спутник

Гидрометеорологический аппарат «Электро-Л» успешно пополнил российскую орбитальную группировку. Космический аппарат завершил технические проверки на геостационарной орбите и стал четвертым действующим метеорологическим зондом отечественной системы.
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