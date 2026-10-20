С 2027 года родители не смогут вписать данные ребенка в свой заграничный паспорт. 🔹Начиная с января, для поездок за пределы России детям младше 14 лет будет необходим личный документ, сообщили ТАСС в комиссии Общественной палаты РФ по общественному контролю и работе с обращениями граждан.
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