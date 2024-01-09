На улицы Астрахани для уборки снега вывели весь парк спецтехники

Коммунальные службы ликвидируют последствия снегопада, который продолжает накрывать областной центр. На сегодняшний момент в уборке и расчистке снега сейчас задействовано более 320 человек, которые посыпают пескосоляной смесью пешеходные зоны, мосты, парки и скверы.
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