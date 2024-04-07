19-летний российский нападающий Трикозов стал игроком «Каролины»

Клуб НХЛ «Каролина Харрикейнз» подписал контракт с Глебом Трикозовым. Сайт «Каролины» сообщает, что с 19-летним форвардом заключено 3-летнее соглашение новичка, которое начнет действовать со следующего сезона.
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