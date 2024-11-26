ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И...
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ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

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За женой ездил в Узбекистан, нашим русским женщинам я не нужен. Скоро стану папой

За женой ездил в Узбекистан, нашим русским женщинам я не нужен. Скоро стану папой

  Мне 58 лет, и я, как многие мужчины в нашем обществе, столкнулся с определенными трудностями в личной жизни.

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Комментарии
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Александр Т
Флаг тебе в руки и барабан на шею.
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15 час.
Наталия ФионинаЗенова
Была! Моя двоюродная сестра замужем за узбеком- вот он труженник! Жили в Ташкенте еще в 80-х годах. А когда началась резня русских в 90- х, то уехали в Башкирию, в Уфу! Так что труженников мало, основная масса живет за счет женщин! Я все это у нас здесь, среди мигрантов наблюдаю!
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15 час.
Иван Ураганов
Когда я приехал в Узбекистан, я был поражен культурой и добротой людей.Чего же здесь такие добрые превратились в зверей!
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12 час.

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