За женой ездил в Узбекистан, нашим русским женщинам я не нужен. Скоро стану папой

Наталия ФионинаЗенова

Была! Моя двоюродная сестра замужем за узбеком- вот он труженник! Жили в Ташкенте еще в 80-х годах. А когда началась резня русских в 90- х, то уехали в Башкирию, в Уфу! Так что труженников мало, основная масса живет за счет женщин! Я все это у нас здесь, среди мигрантов наблюдаю!